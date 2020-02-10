"Голос країни-10": уборщица покорила сеть своим выступлением на шоу

В воскресенье, 9 февраля, на канале "1+1" прошел четвертый выпуск шоу "Голос країни-10". Одна из участниц произвела настоящий фурор в сети своим выступлением. Так, Ася Хорошун, работающая в цирке уборщицей, развернула к себе все кресла судей.

Девушка исполнила хит группы t.A.T.u. "Нас не догонят". В результате она выбрала Монатика. Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

Менее чем за сутки видео с выступлением девушки набрало более 200 тысяч просмотров и тысячи лайков.

Скриншот из видео

"Оригинально вышло. Заслуживает на шанс точно", "Как же мне нравятся такие песни. Ностальгия, кайфовые такие песни", "Классно спела", "Очень оригинально, тем и цепляет, голос не сильный, но тембр необычный, будет интересно за ней наблюдать и дальше в проекте", - комментируют выступление в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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