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10 февраля • обновлено в 18:47
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"Голос країни-10": уборщица покорила сеть своим выступлением на шоу

5.2т
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В воскресенье, 9 февраля, на канале "1+1" прошел четвертый выпуск шоу "Голос країни-10". Одна из участниц произвела настоящий фурор в сети своим выступлением. Так, Ася Хорошун, работающая в цирке уборщицей, развернула к себе все кресла судей.

Девушка исполнила хит группы t.A.T.u. "Нас не догонят". В результате она выбрала Монатика. Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Голос країни-10": уборщица покорила сеть своим выступлением на шоу

Скриншот из видео

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Менее чем за сутки видео с выступлением девушки набрало более 200 тысяч просмотров и тысячи лайков.

"Голос країни-10": уборщица покорила сеть своим выступлением на шоу

Скриншот из видео

"Оригинально вышло. Заслуживает на шанс точно", "Как же мне нравятся такие песни. Ностальгия, кайфовые такие песни", "Классно спела", "Очень оригинально, тем и цепляет, голос не сильный, но тембр необычный, будет интересно за ней наблюдать и дальше в проекте", - комментируют выступление в сети.

"Голос країни-10": уборщица покорила сеть своим выступлением на шоу
"Голос країни-10": уборщица покорила сеть своим выступлением на шоу
"Голос країни-10": уборщица покорила сеть своим выступлением на шоу
"Голос країни-10": уборщица покорила сеть своим выступлением на шоу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Голос країни
Персоны
Dan Balan MONATIK Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап) Тина Кароль
Тег
Голос країни-10
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