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8 марта • обновлено в 12:56
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"Голос країни 10": где смотреть онлайн первые вокальные бои

1.1т
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В воскресенье 8 марта, в 21:00 на телеканале 1+1 стартуют первые вокальные бои на проекте "Голосі країни-10". На этом этапе участники будут бороться за места в прямых эфирах шоу.

Трансляция традиционно осуществляется на 1+1, а также на официальном сайте канала. OBOZREVATEL будет следить за эфиром и расскажет читателю все подробности шоу (смотрите видео в конце новости).

Судьи "Голосу країни" Dan Balan, MONATIK, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских ранее собрали свои команды на шоу. На данном этапе у каждого – по 16 участников. Вокалисты будут петь дуэтом с соперникам. Сильнейшие пройдут в прямые эфиры вокального шоу.

"Голос країни 10": где смотреть онлайн первые вокальные бои

1+1

По результатам боев в командах тренеров останутся всего по 8 участников. Также каждый звездный тренер имеет право на "кражу" – после объявления результатов боя, в течение десяти секунд, он может нажать кнопку и забрать в свою команду того участника из команды соперника, который проиграл.

Отметим, на "Голосі країни" 8 марта будут петь не только участники, но и звездные тренеры. Дан Балан, Тина Кароль, ПТП с NK и MONATIK подготовили для зрителей настоящий вокальный перформанс – они исполнят хит Dance Monkey в сочетании с собственными песнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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Автор
Ева Романова
Тема
Голос країни
Персоны
Dan Balan MONATIK Дан Балан Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK) Тина Кароль
Теги
Голос країни-10 телеканал 1+1
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