Голая Чехова нарвалась на критику из-за откровенного фото

Российская телеведущая Анфиса Чехова полностью оголилась на новой фотографии.

Так, откровенным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Анфиса Чехова Instagram @achekhova

На фото Чехова сфотографирована со спины. При этом, Анфиса позирует полностью голой, засветив многочисленные татуировки и соблазнительную фигуру.

Таким снимком телеведущая решила поздравить мужчин с 23 февраля.

Впрочем, многие поклонники не оценили откровенное фото знаменитости, и раскритиковали Чехову:

"К чему это? На вас смотрит сын", "Вам больше показать и сказать нечего?!", "Больше нечем похвастаться?", "Еще один повод обнажиться публично".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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