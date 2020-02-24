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24 февраля • обновлено в 14:31
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Голая Чехова нарвалась на критику из-за откровенного фото

8.2т
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Российская телеведущая Анфиса Чехова полностью оголилась на новой фотографии.

Так, откровенным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова

Instagram @achekhova

Новости
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На фото Чехова сфотографирована со спины. При этом, Анфиса позирует полностью голой, засветив многочисленные татуировки и соблазнительную фигуру.

Таким снимком телеведущая решила поздравить мужчин с 23 февраля.

Впрочем, многие поклонники не оценили откровенное фото знаменитости, и раскритиковали Чехову:

"К чему это? На вас смотрит сын", "Вам больше показать и сказать нечего?!", "Больше нечем похвастаться?", "Еще один повод обнажиться публично".

Голую Чехову разгромили из-за откровенного фото
Голую Чехову разгромили из-за откровенного фото
Голую Чехову разгромили из-за откровенного фото
Голую Чехову разгромили из-за откровенного фото
Голую Чехову разгромили из-за откровенного фото
Голую Чехову разгромили из-за откровенного фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
очукувати тощо щодо
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2
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Korn Val
Korn Val
классно! и дать каждому попросившему мужчине натурой, как дополнение к фото
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео обнажения
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