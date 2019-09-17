"Гнусно и мерзко": приговор актеру в России разозлил Слепакова

Комик и автор песен Семен Слепаков присоединился к акции поддержки актера Павла Устинова, которого суд в Москве приговорил к отбыванию наказания в колонии общего режима.

На своей странице в Instagram он написал эмоциональный пост о беспределе в России, из-за которого такого человека, как Павла, кидают за решетку якобы за нанесение физического ущерба бойцу ОМОНа во время акции 3 августа.

Семен Слепаков поддержал Павла Устинова

"Почему они всегда выбирают самый глупый способ решения проблемы? Вместо того, чтобы выслушать – затыкают, вместо того, чтобы объяснять – запугивают. Вместо того, чтобы доказать – занимаются беспределом. К чему это, по их мнению, приведет? Проблемы решатся сами собой? Все обо всем забудут? Их начнут уважать и любить? Возмущены уже даже самые лояльные, те, кто никогда ничего не писал и никуда не выходил", – возмутился Слепаков.

Павел Устинов instagram /sychev.andrey

Он подчеркнул, что ситуация напоминает пособие, которое дает инструктаж, как сделать "х*еновую ситуацию еще х*еновей".

"Присоединяюсь к тем, кто требует пересмотреть приговор Павлу Устинову и остальным получившим тюремные сроки за то, что нанесли "страшные" увечья доблестным росгвардейцам и омоновцам. То, что происходит – гнусно и мерзко", – заявил комик.

В комментариях пользователи поддержали Слепакова, согласившись, что в России творится беспредел.

"В стране полный беспредел происходит и конца этого ужаса не видать! Пока каждый не осознает, что происходит", "Восхищаюсь публичными личностями, которые не молчат. Вы молодец, Семен", "Власть – напрочь оторвалась от реальности", – ответили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил на 3,5 года колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова. Решение судебного органа вызвало волну негодования в сети.

Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие. Все они выступили с требованием освободить актера.

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