"Гнусно и мерзко": приговор актеру в России разозлил Слепакова

Комик и автор песен Семен Слепаков присоединился к акции поддержки актера Павла Устинова, которого суд в Москве приговорил к отбыванию наказания в колонии общего режима.
На своей странице в Instagram он написал эмоциональный пост о беспределе в России, из-за которого такого человека, как Павла, кидают за решетку якобы за нанесение физического ущерба бойцу ОМОНа во время акции 3 августа.
Семен Слепаков поддержал Павла Устинова
"Почему они всегда выбирают самый глупый способ решения проблемы? Вместо того, чтобы выслушать – затыкают, вместо того, чтобы объяснять – запугивают. Вместо того, чтобы доказать – занимаются беспределом. К чему это, по их мнению, приведет? Проблемы решатся сами собой? Все обо всем забудут? Их начнут уважать и любить? Возмущены уже даже самые лояльные, те, кто никогда ничего не писал и никуда не выходил", – возмутился Слепаков.
Павел Устинов
instagram /sychev.andrey
Он подчеркнул, что ситуация напоминает пособие, которое дает инструктаж, как сделать "х*еновую ситуацию еще х*еновей".
"Присоединяюсь к тем, кто требует пересмотреть приговор Павлу Устинову и остальным получившим тюремные сроки за то, что нанесли "страшные" увечья доблестным росгвардейцам и омоновцам. То, что происходит – гнусно и мерзко", – заявил комик.
В комментариях пользователи поддержали Слепакова, согласившись, что в России творится беспредел.
"В стране полный беспредел происходит и конца этого ужаса не видать! Пока каждый не осознает, что происходит", "Восхищаюсь публичными личностями, которые не молчат. Вы молодец, Семен", "Власть – напрочь оторвалась от реальности", – ответили пользователи.
Почему они всегда выбирают самый глупый способ решения проблемы? Вместо того, чтобы выслушать - затыкают, вместо того, чтобы объяснять - запугивают. Вместо того, чтобы доказать - занимаются беспределом. К чему это, по их мнению, приведет? Проблемы решатся сами собой? Все обо всем забудут? Их начнут уважать и любить? Возмущены уже даже самые лояльные, те, кто никогда ничего не писал и никуда не выходил. Прямо пособие по тому, как хреновую ситуацию сделать еще хреновей. Присоединяюсь к тем, кто требует пересмотреть приговор Павлу Устинову и остальным получившим тюремные сроки за то, что нанесли "страшные" увечья доблестным росгвардейцам и омоновцам. То, что происходит - гнусно и мерзко.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил на 3,5 года колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова. Решение судебного органа вызвало волну негодования в сети.
Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие. Все они выступили с требованием освободить актера.
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