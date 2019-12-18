"Г*ном не поливаю!" Эпатажная певица поделилась подробностями громкого скандала с Фадеевым

Эпатажная певица из России Наргиз (Закирова) прокомментировала разгоревшийся в конце лета скандал вокруг разрыва с ее продюсером Максимом Фадеевым.

Артистка рассказала в интервью "Осторожно, Собчак!", что у мужчины теперь якобы остался всего один источник доходов после ее ухода (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, в одном из последних интервью Фадеев утверждал, что два года болел и не занимался певицей, потому их отношения пошли на спад.

Наргиз рассказала Собчак о разрыве с продюсером Фадеевым Кадр из видео

"Если бы это происходило два года, как он сказал, это бы ладно, но терпела то я с самого первого дня, как только пришла. И из этого же интервью, когда он говорил о том, что "певица караочная", что я и не отрицаю. Когда я к нему пришла, у меня уже был собственный коллектив, с которым мы объездили немало городов. Я пришла к нему работать, и в течение года, подписав контракт, я ездила с этой программой, с песнями Metallica, Nirvana, Scorpions – все, что пела в проекте "Голос", и какие-то его песни, которые он исполнял в 90-х годах", – пожаловалась певица.

По словам Наргиз, ей пришлось ездить в туры по маленьким городам. А первый хит появился только через год – песня "Я не твоя война".

Наргиз и Фадеев instagram/nargizzakirova_official

"Этот человек, у которого было ко мне потребительское отношение. Он написал всего одну песню, которая выстрела. Это была "Ты моя нежность". Я же не могу всю жизнь петь две песни! Макс написал одну из этих песен и успокоился. Да и, собственно, все. Я его г*вном не поливала, а просто сказала, что человек потерял интерес ко мне, как к артисту. Я вообще тоже очень обидчивая. Мне этого человека даже жалко", – добавила Наргиз.

Она отметила, что Фадеев после ее ухода больше якобы не получает дохода. А в его команде, по словам певицы, осталась лишь экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года в РФ разгорелся скандал из-за срыва выступления Наргиз в результате конфликта с Фадеевым, с которым она разорвала контракт.

Тогда звездный промоутер Сергей Лавров рассказывал, что причиной послужило поведение артистки, которая без алкоголя просто не выходила на сцену и постоянно устраивала истерики. Сама Наргиз заявляла, что одной из важных причин расставания с Фадеевым стали сотрудники лейбла, которые якобы не считали нужным сообщать ей о грядущих концертах.

В октябре стало известно, что продюсер перенес инфаркт. Серябкина говорила, что все обошлось.

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