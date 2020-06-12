Глюкоза в купальнике с дырками на интимных местах очаровала сеть. Фото

Российская звезда Глюкоза поделилась откровенным снимком, на котором позирует в купальнике, который едва прикрывает ее тело.
Фото, которое очаровало фанатов, она опубликовала в Instagram.
На фотографии Глюкоза позирует в белом купальнике, декорированном блестками и дырками, которые не скрывают бюста певицы.
Instagram Глюкозы
Глюкоза
Пользователи сети пришли от восторг от увиденного и наделали звезде немало комплиментов.
"Невероятная", "Красотка", – пишут фанаты Глюкозы.
скриншот из Instagram Глюкозы
скриншот из Instagram Глюкозы
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Глюкоза очаровала сеть откровенным фото.
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