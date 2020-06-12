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13 июня • обновлено в 02:05
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Глюкоза в купальнике с дырками на интимных местах очаровала сеть. Фото

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Российская звезда Глюкоза поделилась откровенным снимком, на котором позирует в купальнике, который едва прикрывает ее тело.

Фото, которое очаровало фанатов, она опубликовала в Instagram.

На фотографии Глюкоза позирует в белом купальнике, декорированном блестками и дырками, которые не скрывают бюста певицы.

Instagram Глюкозы

Instagram Глюкозы

Глюкоза

Пользователи сети пришли от восторг от увиденного и наделали звезде немало комплиментов.

"Невероятная", "Красотка", – пишут фанаты Глюкозы.

Глюкоза в купальнике с дырками на интимных местах очаровала сеть

скриншот из Instagram Глюкозы

Глюкоза в купальнике с дырками на интимных местах очаровала сеть

скриншот из Instagram Глюкозы

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Глюкоза очаровала сеть откровенным фото.

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Персона
Наташа Ионова (Глюк’оZа)
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