Главный герой "Холостяк 10" показал трогательные фото с родителями

Главный герой десятого сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показал серию трогательных фотографий, где он изображен вместе со своей семьей.
Снимки он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/flymax305
На фотографиях, которые Максим распространил в сети, он запечатлен вместе с родителями.
"Любимые", - подписал он фото.
instagram.com/flymax305
instagram.com/flymax305
instagram.com/flymax305
Отметим, что 15 мая на телеканале СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница романтического шоу "Холостяк-10" Виктория эмоционально высказалась после своего ухода из проекта.
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