"Главное – дожить": запрещенный композитор Башмет попросился в Украину

Известный российский музыкант Юрий Башмет, который открыто поддерживал аннексию Крыма, заявил о желании приехать в Украину.

В интервью КП Башмет признался, что в последнее время часто вспоминает годы, проведенные во Львове.

Юрий Башмет sakhalinmedia.ru

Так, на вопрос журналиста, хочет ли музыкант приехать во Львов, Башмет ответил:

"Очень. И концерт хотелось бы дать и просто по-человечески приехать. Это же город моего детства. Я в последнее время часто его вспоминаю... как с моим лучшим другом бегали за недозрелыми сливами на территорию дворца Потоцких, как страшно боялись, что сторож попадет в нас дробью. Как закопали там бутылку с посланием для будущих поколений..."

Юрий Башмет belcanto.ru

По словам Башмета, он ждет, пока утрясутся все политические проблемы, чтобы приехать во Львов.

"Во Львове остались все родные могилы: и родителей, и дедушки, который мне деньги на учебу давал, и брата... У меня есть друг детства, он все это время, пока продолжается неразбериха, следит за могилами. Мне надо во Львов, проведать их. Поэтому очень хочу, чтобы все политические проблемы утряслись, а они не могут не утрястись. Главное – дожить до этого момента", – признался музыкант.

Юрий Башмет iz.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр Серов, который ездил в Крым, пожаловался на Украину. Певец заявил, что он прожил 35 лет в Украине, однако у него нет даже звания заслуженного артиста.

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