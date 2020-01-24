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24 января • обновлено в 16:02
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"Главное – дожить": запрещенный композитор Башмет попросился в Украину

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Известный российский музыкант Юрий Башмет, который открыто поддерживал аннексию Крыма, заявил о желании приехать в Украину.

В интервью КП Башмет признался, что в последнее время часто вспоминает годы, проведенные во Львове.

Юрий Башмет

Юрий Башмет

sakhalinmedia.ru

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Так, на вопрос журналиста, хочет ли музыкант приехать во Львов, Башмет ответил:

"Очень. И концерт хотелось бы дать и просто по-человечески приехать. Это же город моего детства. Я в последнее время часто его вспоминаю... как с моим лучшим другом бегали за недозрелыми сливами на территорию дворца Потоцких, как страшно боялись, что сторож попадет в нас дробью. Как закопали там бутылку с посланием для будущих поколений..."

Юрий Башмет

Юрий Башмет

belcanto.ru

По словам Башмета, он ждет, пока утрясутся все политические проблемы, чтобы приехать во Львов.

"Во Львове остались все родные могилы: и родителей, и дедушки, который мне деньги на учебу давал, и брата... У меня есть друг детства, он все это время, пока продолжается неразбериха, следит за могилами. Мне надо во Львов, проведать их. Поэтому очень хочу, чтобы все политические проблемы утряслись, а они не могут не утрястись. Главное – дожить до этого момента", – признался музыкант.

Юрий Башмет

Юрий Башмет

iz.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр Серов, который ездил в Крым, пожаловался на Украину. Певец заявил, что он прожил 35 лет в Украине, однако у него нет даже звания заслуженного артиста.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
У продажной сволочи,могилы могут быть только в Кремле!.Концерт Ленину сыграешь,нам твоя музыка-не понятна!.Как говорил авторитет на Расее:"А Мурку ,могёшь?!.
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