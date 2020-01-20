Гибель Соломии Островской в ДТП: появилось фото искореженной машины подруги Фреймут

19 января погибла генеральный директор львовской клиники эстетической медицины "Genesis" и подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская. ДТП произошло около 20:00 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменки Житомирского района.
Автомобиль Островской столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Житомирской области.
По данным полиции, предварительно, Островская на своем автомобиле "Nissan Juke" двигаясь в направлении Киева, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовиком "Volvo", под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.
ДТП с Соломией Островской
Вголос
В результате ДТП девушка погибла на месте происшествия.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.
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