Гибель Соломии Островской в ДТП: появилось фото искореженной машины подруги Фреймут

19 января погибла генеральный директор львовской клиники эстетической медицины "Genesis" и подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская. ДТП произошло около 20:00 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменки Житомирского района.

Автомобиль Островской столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Житомирской области.

По данным полиции, предварительно, Островская на своем автомобиле "Nissan Juke" двигаясь в направлении Киева, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовиком "Volvo", под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.

ДТП с Соломией Островской Вголос

В результате ДТП девушка погибла на месте происшествия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.

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