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20 января • обновлено в 14:35
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Гибель Соломии Островской в ДТП: появилось фото искореженной машины подруги Фреймут

2.6т
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19 января погибла генеральный директор львовской клиники эстетической медицины "Genesis" и подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская. ДТП произошло около 20:00 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменки Житомирского района.

Автомобиль Островской столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Житомирской области.

Гибель Соломии Островской в ДТП: появилось фото искореженной машины подруги Фреймут
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По данным полиции, предварительно, Островская на своем автомобиле "Nissan Juke" двигаясь в направлении Киева, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовиком "Volvo", под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.

ДТП с Соломией Островской

ДТП с Соломией Островской

Вголос

В результате ДТП девушка погибла на месте происшествия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.

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Автор
Мария Дидык
Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А как летела по встречке, как летела!
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