"Где голос?" Крутой слил в сеть живое выступление Пугачевой

Российская певица Алла Пугачева шокировала поклонников живым исполнением своей песни.

Так, композитор Игорь Крутой опубликовал на странице в Instagram видео с юбилея Примадонны. В ролике Пугачева исполняет свою песню "Любовь, похожая на сон".

Алла Пугачева СтарХит

Однако в комментариях под публикацией многие пользователи были шокированы живым пением звезды. По их мнению, время Аллы Пугачевой уже прошло и ей пора уступить дорогу молодым и талантливым.

"Теперь-то Пугачевой лучше забыть про эту песню", "Надо уходить уходя. В моей голове слышен молодой голос Аллы, а это сиплое пение навеяло грусть по ушедшей молодости", "Ужас ,ужас. Зачем ей надо было позориться. Не зря же на пенсии, это не та Алла", - возмущались в сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, росСМИ узнали сумму гонорара, которую российская певица Алла Пугачева заработала за свой последний концерт в Беларуси.

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