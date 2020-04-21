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21 апреля • обновлено в 15:38
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Галкин запер Пугачеву в замке и не разрешает видеться с друзьями: что случилось

3.4т
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Российский юморист Максим Галкин не выпускает свою супругу, певицу Аллу Пугачеву из замка в деревне Грязь из-за коронавируса.

Об этом сообщают журналисты программы "Ты не поверишь!". По словам инсайдеров, примадонне не разрешается выходить даже в сад, чтобы подышать свежим воздухом. Отмечается, что таким образом Галкин намерен максимально обезопасить свою супругу, которая находится в группе риска ввиду своего возраста и целого ряда хронических заболеваний (видео смотрите ниже).

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Фото: instagram/maxgalkinru

К слову, Максим не только запретил Алле Борисовне покидать дом на период карантина, но еще и не выпускает из дома и весь обслуживающий персонал, чтобы не допустить никаких контактов с посторонними. Кроме того, перед днем рождением супруги юморист заявил, что "и на пушечный выстрел не подпустит никого к супруге". Поэтому друзья артистки передавали для нее подарки через водителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин показал Пугачеву без макияжа на видео во время прямого эфира с ведущей Настей Ивлеевой. Тогда Ивлеева отметила, что без макияжа и фильтров примадонна выглядит намного моложе своего возраста.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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