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30 марта • обновлено в 08:26
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Галкин растрогал новым фото с Пугачевой и 6-летними детьми

2.5т
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Российский телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников новым семейным фото с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми – 6-летними Гарри и Лизой.

Соответствующий снимок появился на личной странице шоумена в Instagram.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

Instagram @maxgalkinru

Так, на фотографии звездное семейство позирует на улице. Максим одет в яркий красно-белый бомбер, а Алла – в стильное бежевое пальто и черную шляпку. Дети трогательно прижимаются к своим родителям.

Поклонники всегда бурно реагируют на семейные фото Пугачевой и Галкина, поэтому и новый кадр не стал исключением. Пользователи засыпали семейство восторженными комментариями.

Галкин растрогал новым фото с Пугачевой и 6-летними детьми
Галкин растрогал новым фото с Пугачевой и 6-летними детьми
Галкин растрогал новым фото с Пугачевой и 6-летними детьми
Галкин растрогал новым фото с Пугачевой и 6-летними детьми
Галкин растрогал новым фото с Пугачевой и 6-летними детьми
Галкин растрогал новым фото с Пугачевой и 6-летними детьми

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали видео, на котором полуголый комик и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин моет посуду. В это же время артист рассуждал о том, что знаменитости слишком часто говорят о своей усталости.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Лиза Галкина Гарри Галкин Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
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