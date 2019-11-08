"Я же не в Украине живу!" Галкин публично поиздевался над пропагандой в России. Видео

Российский комик и шоумен Максим Галкин публично поиздевался над пропагандой в РФ.

Так, он дал сольный юмористический концерт в Новосибирске, в котором заявил, что устал на каждом телеканале слушать про Украину. Галкин отметил, что нужно больше внимания уделять проблемам в собственной стране (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Максим Галкин Фото: instagram/maxgalkinru

"Нам рассказывают про Украину, все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу, что вы про нее все время говорите. Вы про нас расскажите! Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь", — высказался юморист.

Максим Галкин Скриншот с видео

По словам Галкина, с точки зрения телевидения, к ним вернулись советские времена, в худшем смысле слова. Потому что людям не дают ничего обмозговать, а сами разжевывают информацию и вкладывают им в голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова. Видео смотрите здесь.

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