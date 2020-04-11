Фото Брежневой с шестью пальцами на ноге высмеяли в сети

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, оказалась в центре внимания из-за нового фото, на котором у нее шесть пальцев на ноге.

Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева Instagram @ververa

В частности, в соцсети Брежнева поделилась несколькими снимками из фотосессии для популярного глянцевого журнала. На одном из фото Вера позирует в белом стильном костюме, сидя на стуле.

Однако поклонники обратили внимание на странную деталь – на правой ноге у артистки шесть пальцев.

Вера Брежнева Instagram @ververa

"Что с пальцами?", "Снова фотошоп?", "Опять они беспощадно фотошопят пальцы на ногах", "У вас шесть пальцев на ногах?", "Фотограф что-то с пальцами наворотил", "Видимо, шесть пальцев на ноге – это тренд", – писали пользователи в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак смутила сеть странным фото. Поклонники артистки обратили внимание на то, что у артистки недостает пальца на руке.

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