Главная Новости
11 апреля • обновлено в 14:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Фото Брежневой с шестью пальцами на ноге высмеяли в сети

1.5т
Читать материал на украинском

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, оказалась в центре внимания из-за нового фото, на котором у нее шесть пальцев на ноге.

Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @ververa

В частности, в соцсети Брежнева поделилась несколькими снимками из фотосессии для популярного глянцевого журнала. На одном из фото Вера позирует в белом стильном костюме, сидя на стуле.

Однако поклонники обратили внимание на странную деталь – на правой ноге у артистки шесть пальцев.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @ververa

"Что с пальцами?", "Снова фотошоп?", "Опять они беспощадно фотошопят пальцы на ногах", "У вас шесть пальцев на ногах?", "Фотограф что-то с пальцами наворотил", "Видимо, шесть пальцев на ноге – это тренд", – писали пользователи в комментариях.

Фото Брежневой с шестью пальцами на ноге высмеяли в сети
Фото Брежневой с шестью пальцами на ноге высмеяли в сети
Фото Брежневой с шестью пальцами на ноге высмеяли в сети
Фото Брежневой с шестью пальцами на ноге высмеяли в сети
Фото Брежневой с шестью пальцами на ноге высмеяли в сети
Фото Брежневой с шестью пальцами на ноге высмеяли в сети
Фото Брежневой с шестью пальцами на ноге высмеяли в сети

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак смутила сеть странным фото. Поклонники артистки обратили внимание на то, что у артистки недостает пальца на руке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Анна Михно
Персона
Вера Брежнева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • В Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19. Будет готова через 90 дней

  • У людей, переболевших коронавирусом без симптомов, выявлена патология

  • Как коронавирус передается в супермаркете: наглядное видео

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги