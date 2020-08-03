Forbes назвал топ-20 самых богатых звезд России: кто попал в перечень

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Список возглавил певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Его доход в 2020 году составил $8,8 млн. Вторую позицию занял певец Егор Крид ($6,9 млн), третью – Дима Билан ($6,8 млн), пишет Forbes.

В новый рейтинг вошли восемь молодых музыкантов, шоуменов и двенадцать звезд старше 40 лет. По данным журнала, доходы всех лиц из списка были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса.

Баста занял четвертое место в рейтинге VSRAP

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-20 самых богатых знаменитостей российского шоу-бизнеса:

Сергей Шнуров – $8,8 млн Егор Крид – $6,9 млн Дима Билан – $6,8 млн Баста – $6,6 млн Филипп Киркоров – $6,6 млн Полина Гагарина – $6,4 млн "Би-2" – $6 млн Григорий Лепс – $5,3 млн Тимати – $5,1 млн Иван Ургант – $5,1 млн Сергей Жуков ("Руки Вверх!") – $5 млн Николай Басков – $4,5 млн Сергей Лазарев – $4,4 млн Александр Ревва – $4,4 млн Ксения Собчак – $4,4 млн Дмитрий Нагиев – $4,3 млн Стас Михайлов – $3,6 млн Максим Галкин – $3,4 млн Валерий Меладзе – $3,2 млн Zivert (Юлия Зиверт) – $3,1 млн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes представил свой ежегодный рейтинг "100 самых высокооплачиваемых звезд мира". Список возглавила Кайли Дженнер - американская модель и бизнесвумен.