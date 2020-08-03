Forbes назвал топ-20 самых богатых звезд России: кто попал в перечень
Forbes назвал топ-20 самых богатых звезд России.
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.
Список возглавил певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Его доход в 2020 году составил $8,8 млн. Вторую позицию занял певец Егор Крид ($6,9 млн), третью – Дима Билан ($6,8 млн), пишет Forbes.
В новый рейтинг вошли восемь молодых музыкантов, шоуменов и двенадцать звезд старше 40 лет. По данным журнала, доходы всех лиц из списка были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса.
Баста занял четвертое место в рейтинге VSRAP
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-20 самых богатых знаменитостей российского шоу-бизнеса:
Сергей Шнуров – $8,8 млн
Егор Крид – $6,9 млн
Дима Билан – $6,8 млн
Баста – $6,6 млн
Филипп Киркоров – $6,6 млн
Полина Гагарина – $6,4 млн
"Би-2" – $6 млн
Григорий Лепс – $5,3 млн
Тимати – $5,1 млн
Иван Ургант – $5,1 млн
Сергей Жуков ("Руки Вверх!") – $5 млн
Николай Басков – $4,5 млн
Сергей Лазарев – $4,4 млн
Александр Ревва – $4,4 млн
Ксения Собчак – $4,4 млн
Дмитрий Нагиев – $4,3 млн
Стас Михайлов – $3,6 млн
Максим Галкин – $3,4 млн
Валерий Меладзе – $3,2 млн
Zivert (Юлия Зиверт) – $3,1 млн
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes представил свой ежегодный рейтинг "100 самых высокооплачиваемых звезд мира". Список возглавила Кайли Дженнер - американская модель и бизнесвумен.