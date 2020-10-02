Forbes назвал самых дорогих актрис мира

48-летняя звезда ситкома "Американская семейка" София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире. За год она заработала 43 млн долларов.

Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes, посчитав доходы звезд за период с 1 июля 2019 по 1 июня 2020 года.

Так, второе место заняла Анджелина Джоли, которая за прошлый год заработала 35,5 млн долларов. Большую часть ее дохода составляют работы в кино, а не на телеэкране. Самый большой гонорар она получила за главную роль в фильме от Marvel "Вечные", премьера которого состоится в феврале 2021 года.

В тройку лидеров также вошла израильская актриса Галь Гадот, которая заработала 31,5 млн долларов. Больше всего ей заплатили за съемки в фильмах "Чудо-женщина 1984" и "Красное уведомления".

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-10 самых высокооплачиваемых актрис мира:

София Вергара ($43 млн);

Анджелина Джоли ($35,5 млн);

Гадот ($31,5 млн);

Мелисса Маккарти ($25 млн);

Мерил Стрип ($24 млн);

Эмили Блант ($22,5 млн);

Николь Кидман ($22 млн);

Эллен Помпео ($19 млн);

Элизабет Мосс ($16 млн);

Виола Дэвис ($15,5 млн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes назвал самых дорогих актеров мира. Так, 48-летняя звезда "Форсажа" Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За 12 месяцев знаменитость заработал $87,5 млн.