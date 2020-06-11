Финалистка "Від пацанки до панянки" получила травму на проекте из-за нервного срыва

Финалистка популярного реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Анастасия Иваненко, которую на проекте называли "Мивина", рассказала о нервном срыве, произошедшем из-за приезда матери.

В результате этого девушка получила травму руки. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

Так, девушка поделилась – у нее довольно сложные отношения с мамой. На проект она пришла, в частности, чтобы изменить ситуацию.

Настя Иваненко Пресс-служба Нового канала

Во время встречи с матерью, с которой они длительное время не пересекались, у Иваненко случился нервный срыв.

"Этого не снимали на камеру, но во время недели семьи у меня случился нервный срыв. Я понимала, что впереди общение с психологом. И подозревала о приезде мамы, поэтому неслабо себя накрутила. Я закрылась в ванной и начала бить по стенам, чуть плитка не посыпалась. Выбила себе пальцы на руке", – рассказала девушка.

Настя Иваненко Пресс-служба Нового канала

Также финалистка реалити указала, что в результате ей удалось наладить общение с матерью – теперь они часто созваниваются, поскольку живут в разных городах, общаются и пытаются наверстать упущенное.

"Мама звонит и рассказывает о консервации, мясе. Она понимает, что мне это все не слишком интересно. Но таким образом налаживает контакт, который когда-то был утрачен. А я, в свою очередь, слушаю. И теперь знаю, сколько на рынке стоит свинина", – с улыбкой подытожила Настя Иваненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница реалити "Від пацанки до панянки" Женя Мазур сделала неожиданное признание о своей сексуальной ориентации.

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