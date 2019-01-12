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''Фигура — кайф'': Астафьева восхитила сеть обнаженным фото

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена в купальнике.

Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Астафьевой. На нем она позирует на одном из пляжей острова Бали, где она проводит свой отпуск.

''Фигура — кайф'': Астафьева восхитила сеть обнаженным фото
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Поклонники певицы пришли в восторг от ее снимка.

''Фигура — кайф'': Астафьева восхитила сеть обнаженным фото
''Фигура — кайф'': Астафьева восхитила сеть обнаженным фото
''Фигура — кайф'': Астафьева восхитила сеть обнаженным фото
''Фигура — кайф'': Астафьева восхитила сеть обнаженным фото
''Фигура — кайф'': Астафьева восхитила сеть обнаженным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

Секс-бомба активно гастролирует по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват". В InstaStories звезда позировала в эротическом белье, показав свой шикарный бюст.

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