''Фигура — кайф'': Астафьева восхитила сеть обнаженным фото

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена в купальнике.

Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Астафьевой. На нем она позирует на одном из пляжей острова Бали, где она проводит свой отпуск.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее снимка.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

Секс-бомба активно гастролирует по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват". В InstaStories звезда позировала в эротическом белье, показав свой шикарный бюст.

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