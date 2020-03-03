Украинская певица Яна Шамаева, которая выступает под сценическим именем Jerry Heil, заявила, что российская рэйв-группа Little Big может победить на Евровидении-2020.

Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в Instagram 3 марта. "Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?" – написала она, сопроводив пост хештегом с названием коллектива.

Мнение участницы украинского нацотбора вызвало бурное обсуждение в сети. Многие поддержали певицу, однако некоторые пользователи высказали свое возмущение – им не понравилось, что украинка поддержала группу из РФ.

Jerry Heil поддержала Little Big на Евровидении instagram.com/thejerryheil

В частности, экс-руководитель отделения "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко опубликовал в Facebook гневный пост, раскритиковав Jerry Heil.

"Видимо, Яна не замечала, что она до сих пор живет в мирном тылу. Что в ее дом не прилетают снаряды. Что она не хоронит своих друзей и родственников. И это благодаря украинским защитникам. Которые защищают и ее от российских оккупантов", – написал блогер.

Он также утверждает, что певица якобы "не ценит собственную страну и своих сограждан".

Стерненко добавил, что один из участников Little Big – Антон Лиссов – выступал в оккупированном Севастополе.

"Джерри Хейл Марувовна", "Логический прогноз. Little Big действительно зрелищные и артистические. Дело не в политических убеждениях, а в оценке талантливости всех участников", "При чем тут Россия, когда речь идет об искусстве?" – пишут подписчики под постом Jerry Heil в Instagram.

Спустя некоторое время после публикации Яна Шамаева опубликовала сторис, в которой подчеркнула, что ее пост не о поддержке конкретной страны.

Она добавила, что болеет за украинского представителя – GO_A , – "потому что у них клевая музыка".

Сторис Jerry Heil в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Комментарии к посту в Instagram Скриншот

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что лидер группы Little Big Илья Прусикин вспомнил, как однажды его послал Владимир Зеленский.

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