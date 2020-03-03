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4 марта • обновлено в 00:39
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Jerry Heil попала в скандал с Россией из-за Евровидения: украинцы разделились

12.3т
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Украинская певица Яна Шамаева, которая выступает под сценическим именем Jerry Heil, заявила, что российская рэйв-группа Little Big может победить на Евровидении-2020.

Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в Instagram 3 марта. "Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?" – написала она, сопроводив пост хештегом с названием коллектива.

Мнение участницы украинского нацотбора вызвало бурное обсуждение в сети. Многие поддержали певицу, однако некоторые пользователи высказали свое возмущение – им не понравилось, что украинка поддержала группу из РФ.

Jerry Heil поддержала Little Big на Евровидении

Jerry Heil поддержала Little Big на Евровидении

instagram.com/thejerryheil

В частности, экс-руководитель отделения "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко опубликовал в Facebook гневный пост, раскритиковав Jerry Heil.

"Видимо, Яна не замечала, что она до сих пор живет в мирном тылу. Что в ее дом не прилетают снаряды. Что она не хоронит своих друзей и родственников. И это благодаря украинским защитникам. Которые защищают и ее от российских оккупантов", – написал блогер.

Он также утверждает, что певица якобы "не ценит собственную страну и своих сограждан".

Стерненко добавил, что один из участников Little Big – Антон Лиссов – выступал в оккупированном Севастополе.

"Джерри Хейл Марувовна", "Логический прогноз. Little Big действительно зрелищные и артистические. Дело не в политических убеждениях, а в оценке талантливости всех участников", "При чем тут Россия, когда речь идет об искусстве?" – пишут подписчики под постом Jerry Heil в Instagram.

Спустя некоторое время после публикации Яна Шамаева опубликовала сторис, в которой подчеркнула, что ее пост не о поддержке конкретной страны.

Она добавила, что болеет за украинского представителя – GO_A , – "потому что у них клевая музыка".

Сторис Jerry Heil в Instagram

Сторис Jerry Heil в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Комментарии к посту в Instagram

Комментарии к посту в Instagram

Скриншот

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что лидер группы Little Big Илья Прусикин вспомнил, как однажды его послал Владимир Зеленский.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Евровидение-2020
Персона
Сергей Стерненко
Место
Украина
Теги
скандалы Евровидение шоу-бизнес фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Товарищи! Не дадим тлетворному влиянию вбить клин в наши ряды! Каленым металлом выжгем провокаторов! «Вставай проклятьем заклеймённый ...» Тьфу, перепутал «Ще не вмерла Украина...» Слава КПСС! ой... Слава Украине!... Вы меня уже совсем запутали...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пока поймёшь, какое именно слово забанено - долбанешься. На этот раз - "пoxвала".
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Торговать с Россией, качать российский газ и нефть за денюжки, покупать российские ГCM и TBЭЛЫ - хорошо!
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова, пипец. Надо сразу какую-то шляпу накострять про "она до сих пор живет в мирном тылу. Что в ее дом не прилетают cнapяды. Что она не xopoнит своих друзей и родственников. И это благодаря украинским защитникам. Которые защищают и ее от российских oккyпaнтов". ВОНЮЧЕЕ, ГHИЛOE ЛИЦEМEPИЕ!
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова, А просто написать - думаю, что победит российская группа, без всякой, замечу, пoxвалы в адрес оной - прям
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