"Евровидение-2020": все подробности первого Национального отбора

8 февраля состоится первый Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". Так, за возможность участвовать в престижном конкурсе поборются восемь участников.
Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый. OBOZREVATEL проследит за трансляцией и расскажет читателю все подробности. Начало — в 19.00.
Все участники Нацотбора-2020
Участники будут выступать в таком порядке:
1. Группа [О]
Группа [О]
2. JERRY HEIL
JERRY HEIL
3. Katya Chilly
Katya Chilly
4. KRUTЬ
KRUTЬ
5. GO-A
GO-A
6. CLOUDLESS
CLOUDLESS
7. GIO
GIO
8. Assol
Assol
Порядковый номер и является кодом для голосования, старт которому ведущий даст после того, как выступят все участники.
В этом году судьями будут народная артистка Украины Тина Кароль, народный артист Андрей Данилко и продюсер Виталий Дроздов.
Судьи Нацотбора-2020
Ранее OBOZREVATEL публиковал видео первых участников Евровидения-2020: на данный момент с участниками определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!