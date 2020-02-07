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8 февраля • обновлено в 07:41
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"Евровидение-2020": все подробности первого Национального отбора

3.7т
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8 февраля состоится первый Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". Так, за возможность участвовать в престижном конкурсе поборются восемь участников.

Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый. OBOZREVATEL проследит за трансляцией и расскажет читателю все подробности. Начало — в 19.00.

Все участники Нацотбора-2020

Все участники Нацотбора-2020

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Участники будут выступать в таком порядке:

1. Группа [О]

Группа [О]

Группа [О]

2. JERRY HEIL

JERRY HEIL

JERRY HEIL

3. Katya Chilly

Katya Chilly

Katya Chilly

4. KRUTЬ

KRUTЬ

KRUTЬ

5. GO-A

GO-A

GO-A

6. CLOUDLESS

CLOUDLESS

CLOUDLESS

7. GIO

GIO

GIO

8. Assol

Assol

Assol

Порядковый номер и является кодом для голосования, старт которому ведущий даст после того, как выступят все участники.

В этом году судьями будут народная артистка Украины Тина Кароль, народный артист Андрей Данилко и продюсер Виталий Дроздов.

Судьи Нацотбора-2020

Судьи Нацотбора-2020

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео первых участников Евровидения-2020: на данный момент с участниками определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.

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Автор
Юля Ухина Юля Ухина
Тег
Нацотбор на Евровидение
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