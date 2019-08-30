Евровидение-2020: стало известно, где пройдет конкурс

Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).

Об этом сообщается на сайте eurovision.tv. Отметим, что он был выбран в результате тендера, в ходе которого в общей сложности пять голландских городов боролись за проведение крупнейшего в мире музыкального мероприятия.

Фото: eurovision.tv

"Роттердам проявил фантастический энтузиазм и преданность делу и обладает необходимыми возможностями для встречи делегаций из более чем 40 стран в следующем мае. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Роттердамом над невероятным современным конкурсом песни Евровидение в большом городе в следующем году", — рассказал исполнительный руководитель ЕВС Юн Ола Санд.

Первый полуфинал музыкального конкурса пройдет 12 мая 2020 года, второй полуфинал — 14 мая, а финал намечен на 16 мая.

Напомним, что победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Он получил 492 балла по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вокруг конкурса Евровидение-2019 развернулся скандал из-за неправильного подсчета баллов. Подробности читайте здесь.

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