Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2020 Руслан Квинта прокомментировал скандал с участниками конкурса, группой TVORCHI. Так, ранее солист дуэта Джеффри Кенни заявил, что ему во время выступления не включили песню в ушной микрофон.

По словам Квинты, звук в наушнике солиста, все же, был. Ему просто не хватает опыта живых выступлений. Об этом музыкальный продюсер заявил на личной странице в Instagram.

Руслан Квинта и группа TVORCHI

"Я с большим уважением отношусь к группе TVORCHI. Был ли звук в наушнике солиста? Был... Все видели, что Джефри с самого начала песни и до конца выступления ритмично был в музыке и пел синхронно с бэк-вокалистами. Это означает, что звук солиста поступал должным образом. Причина того, что он выпал из тональности и у него был нестабильный вокал – в отсутствии опыта. Мы сталкивались с этими моментами у Джеффри на всех этапах отбора, начиная от кастингов и до финала. Помогали группе исправить их во время репетиций. Но, как показало финальное выступление, ребятам есть над чем работать", – отметил Квинта.

Также продюсер Нацотбора отметил, что перед выходом на сцену, каждый вокалист проверяет наличие звука в его "инеирах", слышит ли он себя. Проверку эту TVORCHI прошли.

Солист группы TVORCHI Джеффри Кенни Фото: instagram/eurovision.ua

"Перед каждым прямым эфиром на цифровой пульт звукорежиссера заливаются песни участников (пресеты) в том виде, в котором они были настроены во время нескольких репетиций. Все песни заливаются отдельно. Перед выходом на сцену каждый вокалист проверяет, есть ли звук в его "инеирах", слышит ли он себя. Дальнейшее выступление вживую полностью зависит от опыта артиста..." – подытожил Квинта.

К слову, в комментариях под постом TVORCHI поблагодарили за сотрудничество организаторов, но своей вины в произошедшем не признают.

Группа TVORCHI Фото: instagram/ruslankvinta

"Мы благодарны, что вы нам помогли и это круто! Однако жаль, что вы так и не перезвонили. Музыки не было. Очень неприятно, что вы так уверенно заявляете, не пообщавшись с техниками. Потому что, когда мы с ними говорили, то их ответ был другой: "Мы слишком поздно поняли, что что-то не так и начали давать ему больше звука на сцену", – заявили участники группы TVORCHI.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вокалист группы TVORCHI Джеффри Кенни сообщил о проблемах со звуком во время выступления на Национальном отборе на Евровидение 2020. Подробности читайте здесь.

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