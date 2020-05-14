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14 мая • обновлено в 16:38
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Евровидение-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала

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14 мая в 22:00 по киевскому времени состоится онлайн-концерт второго полуфинала международного конкурса Евровидение-2020, который в этом году отменили из-за пандемии коронавируса.

Выступления участников будут транслироваться на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Евровидение-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала

liga.net

Так, известно, что во втором полуфинале зрители увидят выступления 18 стран-участниц: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания. Видео выступлений будут показаны в том порядке, в котором участники должны были выходить на сцену в Роттердаме.

Отметим, что во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не будет проводиться.

Евровидение-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала

bigmir.net

Следующий онлайн-концерт состоится 16 мая –в день финала Евровидения-2020. Организаторы обещают зрителям специальное шоу.

А накануне большого шоу, 15 мая, в 21:45 на общественном телеканале UA: ПЕРВЫЙ покажут музыкально-развлекательное шоу "Наши на Евровидении". Лента расскажет о пути Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как прошел первый онлайн-полуфинал Евровидения-2020 12 мая, в котором выступила Украина.

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Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Персона
Go_A
Теги
Евровидение шоу шоу-бизнес
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