"Это отвратительно": Андерсон показала следы насилия от футболиста

Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон показала видео из больницы, якобы доказывающее насилие со стороны экс-возлюбленного, французского футболиста Адиля Рами.

Звезда сериала "Спасатели Малибу" также показала выписку из медучреждения (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Андерсон доказала насилие со стороны Рами

На днях актриса опубликовала переписку Рами с предполагаемой любовницей и обвинила его в жестком обращении, что привело к травмам. Однако футболист сразу же опроверг заявление Андерсон.

Памела Андерсон в больнице

"Те, кто знают меня, понимают, что насилие для меня невозможно. Если она хотела задеть меня, то выбрала правильный способ. Она в курсе, что для меня действительно важно защищать женщин от семейного насилия. Я очень уважаю их. Это отвратительно с ее стороны", – ответил он.

Ответ звезды не заставил себя ждать. Она опубликовала кадры из клиники, где врачи заматывают ей поврежденную руку эластичным бинтом.

Справка Андерсон

"Я сказала в клинике, что это похоже на артрит. Просто не могла признаться доктору, что на самом деле это Адиль причинил мне боль. Я сказала об этом сестре и представителю его футбольного клуба. Сестра посоветовала мне быть терпеливой. Я думала, что он изменится", — пояснила актриса.

Является ли правдой то, о чем рассказывает Памела, покажет время. Однако ее публичное обвинение уже негативно повлияло на Рами. Его отстранили от должности посла в благотворительной организации Solidarité Femmes по борьбе с бытовым насилием.

Untitled from Pamela Anderson on Vimeo.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андерсон и Рами познакомились на Каннском кинофестивале в 2017 году. В 2018 году после выхода в финал чемпионата мира футболист сделал ей предложение, на которое актриса ответила отказом.

В конце июня Андерсон заявила, что тот с ней грубо обращается. В частности, она сказала, будто футболист таскал ее за волосы.

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