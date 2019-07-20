"Это неуместно": Катрин Денев отказалась отвечать на вопрос об Украине и России

Легендарная французская актриса Катрин Денев, которая прибыла в Украину на Одесский кинофестиваль, отказалась отвечать на вопрос об Украине и России.
Как отмечает "КП в Украине", во время встречи с поклонниками в Театре музкомедии, кинодива отказалась отвечать на вопрос об отношении к конфликту между Украиной и Россией.
Актрисе уже 75 лет
Фото: Телеканал Украина
"Какая ваша позиция по отношению к Украине и России? Проевропейская или пророссийская?" - прозвучал вопрос из зала.
"Мне ваш вопрос кажется неуместным. Я знаю, что Одесса - это Украина. Я счастлива здесь находится", - ответила Денев, чем вызвала аплодисменты зала.
Денев прилетела в Украину на ОМКФ
Фото: Телеканал Украина
Актриса также призналась, что ей пришлись по душе украинские помидоры и она даже собирается увезти с собой в Париж семена томатов, чтобы выращивать их у себя дома.
Катрин Денев
Как ранее писал OBOZREVATEL, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.
Мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей являлась актриса Катрин Денев. Среди именитых звезд на фестивале заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн.
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