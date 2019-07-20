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"Это неуместно": Катрин Денев отказалась отвечать на вопрос об Украине и России

1.6т Читать материал на украинском

Легендарная французская актриса Катрин Денев, которая прибыла в Украину на Одесский кинофестиваль, отказалась отвечать на вопрос об Украине и России.

Как отмечает "КП в Украине", во время встречи с поклонниками в Театре музкомедии, кинодива отказалась отвечать на вопрос об отношении к конфликту между Украиной и Россией.

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Актрисе уже 75 лет

Актрисе уже 75 лет

Фото: Телеканал Украина

"Какая ваша позиция по отношению к Украине и России? Проевропейская или пророссийская?" - прозвучал вопрос из зала.

"Мне ваш вопрос кажется неуместным. Я знаю, что Одесса - это Украина. Я счастлива здесь находится", - ответила Денев, чем вызвала аплодисменты зала.

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Денев прилетела в Украину на ОМКФ

Фото: Телеканал Украина

Актриса также призналась, что ей пришлись по душе украинские помидоры и она даже собирается увезти с собой в Париж семена томатов, чтобы выращивать их у себя дома.

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Катрин Денев

Катрин Денев

Как ранее писал OBOZREVATEL, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.

Мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей являлась актриса Катрин Денев. Среди именитых звезд на фестивале заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Нормальных людей тошнит от вас.
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