"Это неуместно": Катрин Денев отказалась отвечать на вопрос об Украине и России

Легендарная французская актриса Катрин Денев, которая прибыла в Украину на Одесский кинофестиваль, отказалась отвечать на вопрос об Украине и России.

Как отмечает "КП в Украине", во время встречи с поклонниками в Театре музкомедии, кинодива отказалась отвечать на вопрос об отношении к конфликту между Украиной и Россией.

Актрисе уже 75 лет Фото: Телеканал Украина

"Какая ваша позиция по отношению к Украине и России? Проевропейская или пророссийская?" - прозвучал вопрос из зала.

"Мне ваш вопрос кажется неуместным. Я знаю, что Одесса - это Украина. Я счастлива здесь находится", - ответила Денев, чем вызвала аплодисменты зала.

Денев прилетела в Украину на ОМКФ Фото: Телеканал Украина

Актриса также призналась, что ей пришлись по душе украинские помидоры и она даже собирается увезти с собой в Париж семена томатов, чтобы выращивать их у себя дома.

Катрин Денев

Как ранее писал OBOZREVATEL, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.

Мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей являлась актриса Катрин Денев. Среди именитых звезд на фестивале заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн.

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