"Это не она": фанаты не узнают экстремально похудевшую Адель на новом фото

В сети поклонники обсуждают новое фото американской певицы Адель, которая не так давно шокировала результатами похудения.

Так, снимок опубликовала одна из фан-групп знаменитости в Instagram.

Адель Getty

На черно-белой фотографии Адель сфотографирована со своими друзьями. Впрочем, внимание поклонников привлекло лицо звезды, которое, по мнению фанатов, очень изменилось в последнее время.

Так, пользователи отмечают, что певица после похудения не стала выглядеть идеально. Кроме того, поклонники убеждены, что Адель решила сбросить лишние килограммы из-за критики общества, что не очень хорошо.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что она намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

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