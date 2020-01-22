"Это начало репрессий": популярный комик пожаловался на преследования в РФ

Популярный стендап-комик Александр Долгополов, который недавно раскритиковал российскую власть и российское общество, пожаловался на преследования в РФ. Так, он заявил, что его начала искать полиция.

Соответствующее видео Долгополов разместил на своем Youtube-канале.

"Сегодня в моей жизни случилось потрясающее, важно событие. Второе важное событие после того, как на меня открыли охоту гопники. Сегодня новая ступень в карьерной лестнице - охоту на меня открыло государство", - сказал комик.

"В петербургский стендап-клуб HopHead пришло письмо из Министерства внутренних дел, это, если вы не знали главные бандиты страны. Они проводят расследование и пытаются разузнать обо мне по причине того, что они посмотрели видео "Новый час шуток", - говорит Долгополов.

(Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика)

"Все мы понимаем, что это начало, фактически, репрессий. И я очень напуган. Я уверен, что лучше не будет, я уверен, что у меня начинаются проблемы. Одно время я был обескуражен, потому что я выступаю уже несколько лет. Я позволяю себе достаточно открытые высказывания против действующей власти и ничего со мной не происходило. В какой-то момент я начал сомневаться, действительно ли эта власть настолько плоха. Но, можете не переживать, она действительно настолько плоха, что отправляет запросы, вместо того чтобы бороться с настоящей преступностью она пытается разузнать подробности про парня, который рассказывает шутки", – сказал он.

"Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия", – написал Долгополов на своей странице в Instagram.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

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