''Это фиаско'': Лорак разгромили за шоу на ''Интере''

Украинский телеканал "Интер" 29 декабря показал нашумевшую шоу-программу "Дива" опальной певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России.

Артистка незадолго до мероприятия анонсировала концерт на своей странице в Instagram, агитируя поклонников присоединиться к просмотру.

"Включай сегодня! Полная версия концерта шоу DIVA. На телеканале "Интер", – писала опальная певица, чем вызвала гнев украинцев.

Кроме восторженных отзывов фанатов, которым подобные шоу в новинку, в сети нашлись и озадаченные концертом Лорак. В частности, певицу подловили на плагиате выступлений зарубежных звезд.

"Достала Лорак уже со своим маскарадом, который слизала под копирку у зарубежных звезд", "Блин, ну все у Бейонсе слизано", "А это ничего, что концерты были повсюду, кроме Украины", "Не, ну шоу "Дива" потерпело фиаско. Не пошло оно зрителю так, как его рекламировали. Сколько долгов", "Пожилая кобылка", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак удивила поклонников новым снимком с Сергеем Шнуровым и Константином Меладзе.