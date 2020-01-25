"Эта женщина создана для меня": как начинались отношения Питта и Энистон

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты на протяжении пяти лет и развелись в 2005 году, но после расставания Питта с Анжелиной Джоли в последнее время все чаще появляется информация, что актер снова близок с Энистон.

Так, по информации СМИ, актеры давно возобновили дружеские отношения и проводят вместе много времени. А недавно Дженнифер Энистон и Брэд Питт были замечены за горячими объятиями и поцелуем. Что связывает бывших супругов, как начиналась история их отношений, – далее в материале OBOZREVATEL.

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон познакомились в 1998 году на свидании вслепую, устроенном их агентами. Предполагалось, что на встрече обсудят пиар-роман, но произошло непредвиденное – почти сразу актеры окунулись в реальные отношения. Через два года они сыграли свадьбу и провели медовый месяц на Сейшелах. Свадебные клятвы влюбленных были оригинальными: Дженнифер обещала Брэду всегда готовить его любимый банановый коктейль, а он клялся найти баланс на термостате.

"Когда я впервые увидел Джен, то понял, что эта женщина создана для меня", – говорил Питт в 2000 году. Позже он признается, что ни с одной женщиной подобного контакта у него не было. Даже с той, которая разрушила его брак.

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Влюбленные постоянно держались за руки и смотрели друг на друга с такой теплотой, какую сложно сыграть в кино. Друзья жаловались, что Питт стал слишком домашним с Энистон.

Сам Брэд после романа с педантичной и контролирующей Гвинет Пэлтроу наслаждался легкими отношениями и полнейшим взаимопониманием с Дженнифер.

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Но в 2005 году актер встретил Анджелину Джоли на съемках "Мистера и Миссис Смит", и семейная идиллия была разрушена.

Отметим, ничего не подозревающая жена однажды пришла на съемки того рокового фильма и даже пожала руку разлучнице, сказав, что ее муж рад поработать с Джоли.

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Когда все обнаружилось, Дженнифер первая подала на развод и позже никогда не комментировала эту ситуацию. Говорят, она много лет восстанавливалась у лучших психотерапевтов мира, а сама она признавалась, что пережить разрыв ей помогли занятия йогой.

Спустя некоторое время Энистон обрела счастье вновь, в союзе с Джастином Теру. Тем не менее и этот брак распался спустя три года.

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Сейчас в СМИ активно пишут о том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон вспомнили былые времена и хотят возобновить отношения спустя 14 лет после разрыва. Вдобавок, Питт был замечен на праздновании дня рождения Энистон.

Издание Entertainment Tonight, ссылаясь на свои источники, как-то сообщило, что Дженнифер поддерживает связь с Брэдом, и "они время от времени общаются".

А US Weekly написало о том, что бывшие возлюбленные не только пересекаются на различных мероприятиях, но и поддерживают друг друга, когда кому-то из них нужна помощь или поддержка.

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"Брэд позвонил Джен, когда умерла ее мама. Она была очень тронута тем, что он решил ее поддержать в такое трудное для нее время. [Сегодня] Брэд хотел бы, чтобы окончание их брака было более мягким и осознанным. Он давно попросил у Джен прощения, и она его дала".

По данным таблоидов, Брэд познакомил Дженнифер со своими детьми – Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом.

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А недавно Дженнифер Энистон и Брэд Питт были замечены за горячими объятиями и поцелуем. Так, во время вручения премии Гильдии актеров США, которая прошла 19 января в Лос-Анджелесе, звезды были замечены за флиртом. Внимание общественности привлекли снимки, которые были сделаны за кулисами премии. На фото можно увидеть, как Питт и Энистон сначала обнимаются, а затем Брэд берет Дженнифер за руку, демонстрируя, что не хочет ее отпускать.

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Кроме того, внимание привлекла и реакция Питта на речь Энистон, которая поднялась на сцену за наградой "Лучшая женская роль" в драматическом сериале. Так, в сети появилось видео, на котором Брэд наблюдает за выходом бывшей жены и произносит: "Оу, вау!"

Отметим, что сами бывшие супруги настаивают, что общаются только потому, что им обоим это помогает преодолеть боль и старые обиды – о воссоединении речи не идет.

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Так, источник из окружения голливудских актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон накануне рассказал, что при встрече бывший супруг Анджелины Джоли извинился перед звездой сериала "Друзья".

По его словам, экс-возлюбленные забыли о прошлых обидах.

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Другой источник сообщил, что отношения Брэда и Дженнифер вышли на новый уровень, так как они оба прошли через разводы после своего расставания.

"Сейчас они просто любят и обожают друг друга и стали гораздо более близкими друзьями после развода. У них очень зрелые отношения, которые развивались с течением времени, потому что они оба пережили неудачные браки. Брэд очень вырос в жизни с тех пор, как они с Дженнифер расстались", – цитирует его издание ET.

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Кстати, известный психолог Джуди Джеймс проанализировала встречу актеров. Эксперт по языку тела рассказала Daily Mirror, что увидела в поведении экс-супругов сексуальное напряжение.

"Язык их тела говорит о многом. То, как Брэд хватает ее за запястье, а не за руку, указывает на отсутствие спокойной близости между парой. Этим интимным жестом он пытается расположить Дженнифер к себе. Его улыбка говорит о подлинной теплоте и любви, а взгляд – о страсти", – объяснила она.

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