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2 января • обновлено в 15:00
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"Есть красные линии": Вакарчук высказался о будущих концертах "Океан Ельзи"

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Лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сказал, что будет продолжать давать концерты, поскольку это позволяет Конституция.

Об этом музыкант сказал в интервью изданию "Експрес". "Поскольку Конституция позволяет творческую деятельность, то я буду продолжать давать концерты. Есть определенные красные линии, которые я не пересеку.", — пообещал Вакарчук.

"Есть красные линии": Вакарчук высказался о будущих концертах "Океан Ельзи"
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"Мы не выступаем на мероприятиях олигархов или людей, в чьих политических взглядах или состоянии которых сомневаемся. Не имеем ничего общего с государством-агрессором. В последние пять лет мы очень редко выступаем на закрытых мероприятиях. Других красных линий для нас нет", — добавил политик.

Отметим, что в конце декабря в одном из Телеграм-каналов появилась информация о выступлении группы "Океан Ельзи" на новогоднем корпоративе IТ-компании Wargaming в белорусском Минске.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук также назвал неправильным возможное строительство стены на Донбассе, которое рассматривается как альтернативный вариант плану президента Владимира Зеленского.

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Автор
Юрко Медянык
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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