Еще один шоумен собрался в Раду за Зеленским

Украинский ведущий Александр Скичко заявил, что собирается участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду от пропрезидентской партии "Слуга народа".

Скичко сообщил в своем обращении в Instagram, что собирается баллотироваться в нардепы мажоритарщиком по своему родному округу в Черкасской области.

"Сегодня были обнародованы списки мажоритарщиков от партии "Слуга народа" и теперь я могу официально сказать, что я иду в политику. Я иду представлять свою родную Черкасскую область", - заверил Саша и сразу объяснил, почему принял для себя такое решение.

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"Я иду в политику, потому что мне надоело. Надоело слушать пустые обещания политиков каждые 5 лет. Надоело ездить по разбитым дорогам. И главное, мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну, обсуждают, куда лучше поехать зарабатывать, поэтому что в Украине жить невозможно. Я считаю, что мы теряем наше государство, а мне этого очень не хочется. Я считаю, что в Украине сегодня переломный момент. Впервые президентом стал человек не из системы ", - сказал он в своем обращении.

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По его словам, несмотря на то, что 73% во втором туре проголосовали за Владимира Зеленского, Верховная Рада не хочет голосовать за его инициативы, не хочет даже их рассматривать. "Я считаю, что это прямое неуважение к его избирателям и всей Украины. Я верю в нашего президента, я верю в партию "Слуга народа" и я верю в то, что вы нас поддержите", - добавил в своем видеообращении Скичко.

Действительно, в списке кандидатов в одномандатных округах по Черкасской области от "Слуги народа" есть Скичко. Он будет баллотироваться в 197 округе.

Телеведущий родился 28 апреля 1991 в Черкассах. Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика". Сейчас он член наблюдательного совета завода по ремонту и строительству пассажирских вагонов. Ведущий программы "Звездный путь" на ТРК "Украина". Сотрудничает с благотворительными фондами "Выбираем будущее вместе", "Таблеточки", "Ваий", "ManusDei".

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