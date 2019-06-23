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Еще один шоумен собрался в Раду за Зеленским

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Украинский ведущий Александр Скичко заявил, что собирается участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду от пропрезидентской партии "Слуга народа".

Скичко сообщил в своем обращении в Instagram, что собирается баллотироваться в нардепы мажоритарщиком по своему родному округу в Черкасской области.

"Сегодня были обнародованы списки мажоритарщиков от партии "Слуга народа" и теперь я могу официально сказать, что я иду в политику. Я иду представлять свою родную Черкасскую область", - заверил Саша и сразу объяснил, почему принял для себя такое решение.

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"Я иду в политику, потому что мне надоело. Надоело слушать пустые обещания политиков каждые 5 лет. Надоело ездить по разбитым дорогам. И главное, мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну, обсуждают, куда лучше поехать зарабатывать, поэтому что в Украине жить невозможно. Я считаю, что мы теряем наше государство, а мне этого очень не хочется. Я считаю, что в Украине сегодня переломный момент. Впервые президентом стал человек не из системы ", - сказал он в своем обращении.

Представляете Скичко в Раде?

Представляете Скичко в Раде?

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По его словам, несмотря на то, что 73% во втором туре проголосовали за Владимира Зеленского, Верховная Рада не хочет голосовать за его инициативы, не хочет даже их рассматривать. "Я считаю, что это прямое неуважение к его избирателям и всей Украины. Я верю в нашего президента, я верю в партию "Слуга народа" и я верю в то, что вы нас поддержите", - добавил в своем видеообращении Скичко.

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Действительно, в списке кандидатов в одномандатных округах по Черкасской области от "Слуги народа" есть Скичко. Он будет баллотироваться в 197 округе.

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Телеведущий родился 28 апреля 1991 в Черкассах. Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика". Сейчас он член наблюдательного совета завода по ремонту и строительству пассажирских вагонов. Ведущий программы "Звездный путь" на ТРК "Украина". Сотрудничает с благотворительными фондами "Выбираем будущее вместе", "Таблеточки", "Ваий", "ManusDei".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • несколько дней назад руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук подал документы в ЦИК на участие в досрочных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского.

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Стало известно, что по мажоритарным округам от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

  • Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

  • В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

  • В партии также засветилась тусовщица из Киева Ирина Панченко, однако после разговоров о том, что она купила место в "Слуге народа", девушку исключили из политсилы.

  • Читайте в нашем материале, кто идет по мажоритарным округам от "Слуги народа".

  • Также в СМИ появилась информация, что на выборы от партии собрался комик из "Квартала 95" Артем Гагарин.

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Персона
Александр Скичко
Место
УкраинаКиев
Теги
Верховна Рада УкраїниВерховная Рада Украины"Слуга Народа" депутат
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Он точно шоумен? С виду типичный кaцaпский пoц!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это кто??? Очередной долбодятел, типа кaцапского быд.ла?
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