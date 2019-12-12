Энистон расплакалась в прямом эфире из-за семейной драмы: опубликовано видео

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон расплакалась во время развлекательного шоу Эллен Дедженерес.

50-летняя звезда с коллегой решили помочь нуждающимся, и одна из историй вызвала у звезды сериала "Друзья" очень сильные эмоции (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Эллен ежегодно помогает перед Рождеством семьям, которые пережили трагедию. На шоу приходят звездные ассистенты и помогают ведущей исполнить желания в прямом эфире.

Дженнифер Энистон расплакалась в прямом эфире NBC

Молодая девушка по имени Элиз Кимбалл сняла видео о своем отце Джеффе, который потерял жену и мать двух своих дочерей из-за рака, когда девочки были совсем маленькими.

"Папа не заслужил всего этого. Он всегда был рядом с нами и отдал все, что у него было. Теперь мне хочется позаботиться о нем. Но я не смогу сделать этого без посторонней помощи", – рассказала молодая девушка Элиза.

Девушка растрогала Энистон до слез NBC

Дженнифер Энистон расплакалась в прямом эфире Кадр из видео

Энистон была так растрогана, что у нее на глазах появились слезы. Актриса предложила помочь семье. Как стало известно, пока отец с дочерями ехали в студию, помощники звезды посетили их дом. Здание снаружи и изнутри украсили рождественской атрибутикой, установили елку и засыпали каждую комнату подарками.

"Боже, это самое настоящее чудо. Нет сил, чтобы сдержаться", – сказала Энистон.

Энистон в гостях у Дедженерес NBC

Энистон и Дедженерес NBC

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно личный тренер Дженнифер Энистон рассказал, почему звезда сериала "Друзья" такая стройная.

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