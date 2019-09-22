"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

22 сентября в Лос-Анджелесе в 71-й раз состоится церемония вручения главной телевизионной премии США "Эмми", которая присуждается лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть главные номинации и какие сериалы претендуют на победу.

Список главных номинаций 71-й ежегодной премии Emmy Awards:

Лучший драматический сериал

Лучше звоните Солу

Телохранитель

Игра престолов

Убивая Еву

Озарк

Поза

Наследники

Это мы

Игра престолов

Лучшая женская роль в драматическом телесериале

Сандра О (Убивая Еву)

Лора Линни (Озарк)

Эмилия Кларк (Игра престолов)

Джоди Комер (Убивая Еву)

Виола Дэвис (Как избежать наказания за убийство)

Мэнди Мур (Это мы)

Робин Райт (Карточный домик)

Робин Райт (Карточный домик)

Лучшая мужская роль в драматическом телесериале

Джейсон Бейтман (Озарк)

Боб Оденкирк (Лучше звоните Солу)

Стерлинг К. Браун (Это мы)

Кит Харингтон (Игра престолов)

Билли Портер (Поза)

Майло Вентимилья (Это мы)

Джейсон Бейтман (Озарк)

Лучший комедийный сериал

Вице-президент

Шиттс Крик

Удивительная миссис Мейзел

Барри

В лучшем мире

Флибэг

Жизнь матрешки

Удивительная миссис Мейзел

Лучший мини-сериал

Чернобыль

Побег из тюрьмы Даннемора

Фосси/Вердон

Острые предметы

Когда они нас увидят

Чернобыль

Лучшая мужская роль в мини-сериале

Махершала Али (Настоящий детектив)

Хью Грант (Очень английский скандал)

Бенисио Дель Торо (Побег из тюрьмы Даннемора)

Джаред Харрис (Чернобыль)

Сэм Роквелл (Фосс/Вердон)

Джаррел Джером (Когда они нас увидят)

Махершала Али (Настоящий детектив)

Лучшая женская роль в мини-сериале

Патрисия Аркетт (Побег из тюрьмы Даннемора)

Мишель Уильямс (Фосс/Вердон)

Эми Адамс (Острые предметы)

Джои Кинг (Закон)

Ниси Нэш (Когда они нас увидят)

Онжаню Эллис (Когда они нас увидят)

Эми Адамс (Острые предметы)

Лучший телевизионный фильм

Черное зеркало: Брандашмыг

Брексит

Дэдвуд

Мой ужин с Эрве

Король Лир

Черное зеркало: Брандашмыг

Как ранее писал OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) украинского режиссера Валентина Васяновича получила признание на Венецианском кинофестивале. Полнометражный художественный фильм был признан лучшим в программе "Orizzonti" ("Горизонты"), одну из главных ролей сыграл Андрей Рымарук - бывший разведчик, который прошел войну на Донбассе и сейчас работает в фонде "Повернись живим".

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