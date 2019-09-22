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22 сентября • обновлено в 15:04
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"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

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22 сентября в Лос-Анджелесе в 71-й раз состоится церемония вручения главной телевизионной премии США "Эмми", которая присуждается лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть главные номинации и какие сериалы претендуют на победу.

"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу
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Список главных номинаций 71-й ежегодной премии Emmy Awards:

Лучший драматический сериал

  • Лучше звоните Солу

  • Телохранитель

  • Игра престолов

  • Убивая Еву

  • Озарк

  • Поза

  • Наследники

  • Это мы

"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

Игра престолов

Лучшая женская роль в драматическом телесериале

  • Сандра О (Убивая Еву)

  • Лора Линни (Озарк)

  • Эмилия Кларк (Игра престолов)

  • Джоди Комер (Убивая Еву)

  • Виола Дэвис (Как избежать наказания за убийство)

  • Мэнди Мур (Это мы)

  • Робин Райт (Карточный домик)

"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

Робин Райт (Карточный домик)

Лучшая мужская роль в драматическом телесериале

  • Джейсон Бейтман (Озарк)

  • Боб Оденкирк (Лучше звоните Солу)

  • Стерлинг К. Браун (Это мы)

  • Кит Харингтон (Игра престолов)

  • Билли Портер (Поза)

  • Майло Вентимилья (Это мы)

"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

Джейсон Бейтман (Озарк)

Лучший комедийный сериал

  • Вице-президент

  • Шиттс Крик

  • Удивительная миссис Мейзел

  • Барри

  • В лучшем мире

  • Флибэг

  • Жизнь матрешки

"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

Удивительная миссис Мейзел

Лучший мини-сериал

  • Чернобыль

  • Побег из тюрьмы Даннемора

  • Фосси/Вердон

  • Острые предметы

  • Когда они нас увидят

"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

Чернобыль

Лучшая мужская роль в мини-сериале

  • Махершала Али (Настоящий детектив)

  • Хью Грант (Очень английский скандал)

  • Бенисио Дель Торо (Побег из тюрьмы Даннемора)

  • Джаред Харрис (Чернобыль)

  • Сэм Роквелл (Фосс/Вердон)

  • Джаррел Джером (Когда они нас увидят)

"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

Махершала Али (Настоящий детектив)

Лучшая женская роль в мини-сериале

  • Патрисия Аркетт (Побег из тюрьмы Даннемора)

  • Мишель Уильямс (Фосс/Вердон)

  • Эми Адамс (Острые предметы)

  • Джои Кинг (Закон)

  • Ниси Нэш (Когда они нас увидят)

  • Онжаню Эллис (Когда они нас увидят)

"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

Эми Адамс (Острые предметы)

Лучший телевизионный фильм

  • Черное зеркало: Брандашмыг

  • Брексит

  • Дэдвуд

  • Мой ужин с Эрве

  • Король Лир

"Эмми 2019": номинации и главные претенденты на победу

Черное зеркало: Брандашмыг

Как ранее писал OBOZREVATEL, картина "Атлантида" (Atlantis) украинского режиссера Валентина Васяновича получила признание на Венецианском кинофестивале. Полнометражный художественный фильм был признан лучшим в программе "Orizzonti" ("Горизонты"), одну из главных ролей сыграл Андрей Рымарук - бывший разведчик, который прошел войну на Донбассе и сейчас работает в фонде "Повернись живим".

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