Елизавета II впервые провела онлайн аудиенцию в своем особняке

Британская королева Елизавета II впервые провела виртуальную ауденцию в Виндзорском замке.

Как пишет издание People, поскольку 94-летняя королева и ее супруг 99-летний герцог Эдинбургским Филипп самоизолировались, теперь все мероприятия будут проходить в онлайн режиме. По этому случаю Елизавета II решила не отменять встречу с послами и связалась с ними по видеосвязи.

Для онлайн встречи Елизавета II выбрала классическое белое платье, дополнив жемчужными аксессуарами: колье и серьгами.

Сидя перед экраном компьютера королева Великобритании впервые провела виртуальные аудиенции с послом Грузии Софи Кацаравой, послом Демократической Республики Тимор-Лесте Жилем да Коста, послом Венгрии Ференцом Кумином и его женой Викторией.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Елизавета II впервые за 32 года сменит место празднования Рождества.