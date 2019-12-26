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26 декабря • обновлено в 18:35
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El Кравчук представил новую песню об инопланетянах

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Певец El Кравчук представляет песню из нового альбома под названием "ALLO", которую посвятил планете-двойнику Земли.

Артист верит, что у каждого элемента на нашей планете есть зеркальное отражение в бесконечных просторах галактики и всему нашему технологическому прогрессу мы обязаны инопланетянам.

El Кравчук представил новую песню об инопланетянах

10 лет назад у певца состоялся контакт с пришельцами, который заставил его по-другому посмотреть на мир.

“Мы не одиноки во вселенной”, — об этом El Кравчук поет в новом разрывном хите, автором которого стал Михаил Некрасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле "Бумбокс" и Тина Кароль порадовали фанов клипом на совместный трек "Безодня".

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Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
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