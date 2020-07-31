Экс-жена Бондарчука во второй раз выходит замуж: кто стал избранником
Светлана Бондарчук второй раз выходит замуж. Газета.Ру
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук выходит замуж за дизайнера Сергея Харченко.
Праздник состоится 15 августа, сообщил Telegram-каналу "Героиня Татлер" инсайдер, который тесно общается с бизнесвумен.
О романе 51-летней Бондарчук с 46-летним директором студии Bestinspace Design стало известно в конце 2018 года. У бизнесмена есть 7-летняя дочь Юнна от предыдущего брака, а у Светланы – 29-летний Сергей и 21-летняя Варвара.
Светлана Бондарчук с Сергеем Харченко Instagram @ a030aa
Напомним, Светлана и Федор Бондарчук развелись в 2016 году. Они прожили в браке 25 лет и вырастили двоих детей.
Светлана и Федор Бондарчук LIVEstory
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