Экс-возлюбленная Жени Кота изменила ему с солистом группы Quest Pistols

Известный хореограф, участник шоу "Танці з зірками" Женя Кот откровенно признался, что его бывшая возлюбленная Мариам Туркменбаева изменила ему.

Девушка начала отношения на стороне с одним из участников группы Quest Pistols. Об этом Кот рассказал в интервью для телеканала "Украина".

Как стало известно, в течение трех лет отношений знаменитость часто ссорился с Туркменбаевой. И однажды он понял, что она ему изменила.

Выяснилось, что девушка известного хореографа начала встречаться с Антоном Савлеповым.

"Мне приснилось их совокупление. Когда Мариам вернулась, я ей рассказал, как все было. Она ответила: "Да, это так", – сообщил Кот.

Он отметил, что даже узнав об измене, был готов на тот момент ей все простить. Но Туркменбаева уехала на концерт, а когда вернулась, то собрала вещи и ушла.

"Мариам рассказала мне потом, что Савлепов ее подставил и все-таки остался с женой. Жена Антона тоже знала об измене", – добавил знаменитость.

Кроме того, Кот пытался забыть эту ситуацию с помощью алкоголя и секса на одну ночь. Хореограф признался, что ему тогда было очень тяжело.

"Я ходил в загул пару раз. Причем загул был очень сильным", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из самых ярких участников проекта "Танці з зірками" Женя Кот тайно женился. Его избранницей стала танцовщица и хореограф Наталья Татаринцева .