На этапе вокальных боев в шоу "Голос країни" своим выступлением взорвали зал эпатажные участники Артем Семенов и Нурсултан Шатирханули. Их номер назвали "самым крутым баттлом в проекте".

Так, экс-травести-дива и звезда шоу "Україна має талант" Семенов вместе с продавцом из Казахстана Шатирханули исполнили песню Frozen легендарной Мадонны. Ролик опубликован на YouTube (смотрите видео в конце новости).

Артем Семенов и Нурсултан Шатирханули YouTube (скриншот)

Своим пением исполнители произвели фурор, тренеры и зрители в зале аплодировали стоя и скандировали: "Молодцы".

Первым прокомментировал выступление мужчин Дан Балан:

"Друзья, вот за что я люблю это шоу, вот за такие находки – новые артисты со своей энергией. Тренер умело находит песню и решения! Вот это идеально, Тиночка, ты молодец. Вы оба крутые, но Артем немного больше удивил".

"Нурсултан, мне очень понравилось, как вы прозвучали. Все очень уверенно, технично, но Артем – гипнотизер. Через много лет ты не растерял себя, а много получил. Я за Артема", – поделился MONATIK.

В результате именно Артем Семенов продолжил борьбу за победу в шоу в команде Тины Кароль, а MONATIK "украл" Нурсултана Шатирханули и стал его наставником.

Напомним, Артем Семенов ранее выступал в образе травести-дивы Урсулы. Также мужчина известен как участник шоу "Україна має талант", где мужчина занял второе место в 2009 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.