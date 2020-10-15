Экс-супруга Сереги Полина Ололо о браке с рэпером: я была избита до полусмерти

Экс-супруга рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) Полина Ололо призналась, что бывший муж часто поднимал на нее руку. Один из таких случаев едва не закончился для нее трагически.

Как рассказала танцовщица в программе "Без комплексов", первое серьезное избиение случилось тогда, когда она случайно нашла в машине любимого коробку для кольца (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полина простила рэпера, но Серега начал подозревать ее в изменах с участниками шоу "Х-фактор". По словам женщины, за время их брака она никогда не находилась с кем-то в отношениях. Но певец ей не верил.

"После этого он начал меня бить, и это продолжалось несколько часов. Как пришли домой, он даже не дал мне раздеться: у меня вся шуба и лицо были в крови. Он забрал мой телефон, пока я потеряла сознание, и писал всем: "Идите на х*й". И после этого мой телефон выбросил в озеро", – призналась Ололо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рэпер Серега объяснил, что решил забрать своих сыновей от бывшей жены Полины Ололо в Харьков ради блага детей.