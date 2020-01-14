Экс-муж Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни: как она выглядит

Бывший гражданский муж певицы Кристины Орбакайте, 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров, женился на 18-летней модели из Чечни Алмат.

Как передает Spletnik, свадьба состоялась еще накануне Нового года, однако подробности появились в сети лишь на днях.

Руслан Байсаров Spletnik

Как пишет издание, по некоторым данным, познакомились будущие супруги в соцсетях – Руслан и Алмат начали переписываться в Instagram.

Также сообщается, что свадьбу пары одобрили родители невесты. Торжество прошло по мусульманскому обряду. Однако привлекать внимание к церемонии возлюбленные не стали.

Жена Руслана Байсарова Алмат Spletnik

Жена Руслана Байсарова Алмат Spletnik

Жена Руслана Байсарова Алмат Spletnik

Издание отмечает, что Байсаров входит в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2018 году его состояние оценили в 900 миллионов долларов.

От предыдущих отношений у бизнесмена есть шестеро детей. В частности, Кристина Орбакайте родила Байсарову сына Дени, которому сейчас уже 21 год.

Кристина Орбакайте с сыном Дени Hello!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Орбакайте вызвала ажиотаж новым образом. Певица вышла в свет в стильном белом пиджаке с красным рисунком, джинсах, а образ дополнила конским хвостом. Дочь Пугачевой в сети сравнили с балериной Анастасией Волочковой.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.