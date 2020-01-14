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14 января • обновлено в 08:57
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Экс-муж Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни: как она выглядит

1.7т
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Бывший гражданский муж певицы Кристины Орбакайте, 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров, женился на 18-летней модели из Чечни Алмат.

Как передает Spletnik, свадьба состоялась еще накануне Нового года, однако подробности появились в сети лишь на днях.

Руслан Байсаров

Руслан Байсаров

Spletnik

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Как пишет издание, по некоторым данным, познакомились будущие супруги в соцсетях – Руслан и Алмат начали переписываться в Instagram.

Также сообщается, что свадьбу пары одобрили родители невесты. Торжество прошло по мусульманскому обряду. Однако привлекать внимание к церемонии возлюбленные не стали.

Жена Руслана Байсарова Алмат

Жена Руслана Байсарова Алмат

Spletnik

Жена Руслана Байсарова Алмат

Жена Руслана Байсарова Алмат

Spletnik

Жена Руслана Байсарова Алмат

Жена Руслана Байсарова Алмат

Spletnik

Издание отмечает, что Байсаров входит в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2018 году его состояние оценили в 900 миллионов долларов.

От предыдущих отношений у бизнесмена есть шестеро детей. В частности, Кристина Орбакайте родила Байсарову сына Дени, которому сейчас уже 21 год.

Кристина Орбакайте с сыном Дени

Кристина Орбакайте с сыном Дени

Hello!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Орбакайте вызвала ажиотаж новым образом. Певица вышла в свет в стильном белом пиджаке с красным рисунком, джинсах, а образ дополнила конским хвостом. Дочь Пугачевой в сети сравнили с балериной Анастасией Волочковой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кристина Орбакайте
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцкиз уже в Рашке и не осталось Кавказ с Азией всех осимилировал)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бабло побеждает зло)))))
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