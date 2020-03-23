Звезду "Дома-2" и бывшего парня телеведущей Ольги Бузовой Романа Гриценко задержали в Москве.

Так, парень разделся до трусов возле мавзолея Владимира Ленина на Красной площади и устроил себе фотосессию, а также танцевал. На это обратили внимание случайные прохожие и позвонили в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ольга Бузова и Роман Гриценко Фото: instagram/romangritsenko13

Отмечается, что Гриценко задержали, посадили в машину и повезли в отделение. Против него возбуждено административное дело за "мелкое хулиганство". Роману выписали штраф в 1000 рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная блогерша Александра Митрошина устроила танцы в одном купальнике на Красной площади в Москве (Россия).

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