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23 марта • обновлено в 18:13
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Экс-любовник Бузовой из "Дом-2" задержан за голые танцы возле Кремля: опубликовано видео

2.1т
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Звезду "Дома-2" и бывшего парня телеведущей Ольги Бузовой Романа Гриценко задержали в Москве.

Так, парень разделся до трусов возле мавзолея Владимира Ленина на Красной площади и устроил себе фотосессию, а также танцевал. На это обратили внимание случайные прохожие и позвонили в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ольга Бузова и Роман Гриценко

Ольга Бузова и Роман Гриценко

Фото: instagram/romangritsenko13

Отмечается, что Гриценко задержали, посадили в машину и повезли в отделение. Против него возбуждено административное дело за "мелкое хулиганство". Роману выписали штраф в 1000 рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная блогерша Александра Митрошина устроила танцы в одном купальнике на Красной площади в Москве (Россия).

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Сразу бы в мавзолее возле трупа пофоткался бы, эпичнее было бы
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