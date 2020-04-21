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21 апреля • обновлено в 16:15
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"Ей очень повезло!" Звезда "Моей прекрасной няни" сделала признание о болезни Заворотнюк

1.7т
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Российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком Анастасии Заворотнюк.

Так, артистка заявила, что все у Анастасии будет хорошо и она обязательно вылечится. Об этом Прокофьева сообщила в эфире программы "Судьба человека" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прокофьева и Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня"

Прокофьева и Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня"

Фото: vokrug.tv

"Насте очень повезло. У нее крепкая, большая, очень любящая ее семья. Поэтому все будет хорошо", – сказала актриса.

Ольга Прокофьева

Ольга Прокофьева

Скриншот с видео

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее российский актер Борис Смолкин, который исполнил роль дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня", признался, что у него был роман с коллегой по картине Ольгой Прокофьевой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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