"Ей очень повезло!" Звезда "Моей прекрасной няни" сделала признание о болезни Заворотнюк

Российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком Анастасии Заворотнюк.

Так, артистка заявила, что все у Анастасии будет хорошо и она обязательно вылечится. Об этом Прокофьева сообщила в эфире программы "Судьба человека" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прокофьева и Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" Фото: vokrug.tv

"Насте очень повезло. У нее крепкая, большая, очень любящая ее семья. Поэтому все будет хорошо", – сказала актриса.

Ольга Прокофьева Скриншот с видео

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее российский актер Борис Смолкин, который исполнил роль дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня", признался, что у него был роман с коллегой по картине Ольгой Прокофьевой.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.