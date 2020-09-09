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Ефремов рассказал про условия своего заключения

Юля Ухина
Юля Ухина
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Ефремов рассказал про условия своего заключения

Ефремов рассказал про условия своего заключения. focus.ua.

Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, рассказал про условия своего заключения. Артиста поместили в карантинную камеру вСИЗО №5 "Водник".

Подробностями Ефремов поделился с членом ОНК Москвы Борисом Клином, передает издание "КП". По словам актора, в СИЗО он был доставлен в 16:00. Врачи измерили ему давление и сняли электрокардиограмму. После чего он поговорил с психологом и руководителем следственного изолятора, а также изучил правила внутреннего распорядка.

Ефремов рассказал про условия своего заключения. uainfo.org

Ефремов рассказал про условия своего заключения. uainfo.org

Как отметил Клин, артист выглядел спокойным. Ефремов также сообщил, что поужинал вареной селедкой с пюре.

"Нормальное питание, меня это не пугает, я в армии служил", – процитировал актера правозащитник.

Отмечается, что Михаил Ефремов пробудет в карантинной камере в СИЗО №5 "Водник" десять суток. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости.

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