Ефремов предложил создать тюремный театр – СМИ

Российский сайт РИА Новости распространил информацию о том, что актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии, якобы заявил о необходимости создать Российский тюремный театр.

Артист якобы рассказал об этом на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Его слова передал сайту РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

"Он выразил такую инициативу, что было бы неплохо создать такой театр. Это просто инициатива, никто никуда пока не обращался", – отметил Мельников.

После оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.

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