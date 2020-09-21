Ефремов побрился налысо в СИЗО

Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, побрился налысо в СИЗО
Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на одного из членов Общественной наблюдательной комиссии.
"Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", – рассказал член ОНК, который посетил изолятор.
По его словам, артист доволен условиями содержания. Его поместили в небольшую камеру, в которой есть телевизор, электрический чайник и холодильник.
"Это небольшая камера с телевизором, холодильником, электрочайником. Ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет. Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит, тем более что есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения", – добавил правозащитник.
Напомним, что после оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник". Вскоре новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив вместо 8 лет колонии общего режима назначить его подзащитному условное наказание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.