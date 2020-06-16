Ефремов может не сесть в тюрьму: адвокат рассказал об условном сроке
Александр Добровинский, адвокат погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, выразил мнение о том, что артист может избежать тюремного заключения.
Так, по мнению юриста, Ефремову может грозить 5-6 лет условного срока. Об этом шла речь в интервью Добровинского телеканалу "Дождь".
"Пока четких прогнозов по делу Ефремова у меня нет. Но у него много смягчающих обстоятельств: шесть детей, он заслуженный артист, за него заступится вся московская интеллигенция. Это даст возможность защите довольно серьезно снизить планку. Я считаю, что вполне возможно, что Михаил Олегович может получить пять-шесть лет условно. Это вполне возможно, но это мои предположения, не более", – рассказал адвокат.
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Помимо этого, Добровинский подчеркнул, что на решение суда будет влиять даже сам факт, что на скамье подсудимых – Михаил Ефремов.
"Вы знаете, Михаил Олегович не бандит, знаете, это нормальный интеллигентный человек, поэтому это будет весить, конечно, для суда много", – добавил адвокат и подчеркнул, что надеется на справедливый приговор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Жена Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Спустя несколько дней после аварии, в пятницу, 11 июня, Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" с помощью влиятельных знакомых, а также помочь близким мужчины "всеми средствами, если примут".
Семья погибшего Захарова не приняла извинения и помощь от актера.