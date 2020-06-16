Ефремов может не сесть в тюрьму: адвокат рассказал об условном сроке

Александр Добровинский, адвокат погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, выразил мнение о том, что артист может избежать тюремного заключения.

Так, по мнению юриста, Ефремову может грозить 5-6 лет условного срока. Об этом шла речь в интервью Добровинского телеканалу "Дождь".

"Пока четких прогнозов по делу Ефремова у меня нет. Но у него много смягчающих обстоятельств: шесть детей, он заслуженный артист, за него заступится вся московская интеллигенция. Это даст возможность защите довольно серьезно снизить планку. Я считаю, что вполне возможно, что Михаил Олегович может получить пять-шесть лет условно. Это вполне возможно, но это мои предположения, не более", – рассказал адвокат.

zvezdi.ru

Помимо этого, Добровинский подчеркнул, что на решение суда будет влиять даже сам факт, что на скамье подсудимых – Михаил Ефремов.

"Вы знаете, Михаил Олегович не бандит, знаете, это нормальный интеллигентный человек, поэтому это будет весить, конечно, для суда много", – добавил адвокат и подчеркнул, что надеется на справедливый приговор.

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