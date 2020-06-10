Ефремов был в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП

Московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом сообщают РИА Новости. "Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек", – говорится в заявлении прокуратуры.

Михаил Ефремов РИА Новости/Алексей Майшев

Напомним: ранее утверждалось, что во время смертельной аварии артист был пьян. После инцидента в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов, однако в правоохранительных органах заявляли, что следы запрещенных веществ в организме Ефремова – остаточные.

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