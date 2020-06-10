Ефремов был в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП

Московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Об этом сообщают РИА Новости. "Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек", – говорится в заявлении прокуратуры.
Михаил Ефремов
РИА Новости/Алексей Майшев
Напомним: ранее утверждалось, что во время смертельной аварии артист был пьян. После инцидента в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов, однако в правоохранительных органах заявляли, что следы запрещенных веществ в организме Ефремова – остаточные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.