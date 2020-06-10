Главная Новости
10 июня • обновлено в 21:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Ефремов был в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП

2.1т
Читать материал на украинском

Московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом сообщают РИА Новости. "Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек", – говорится в заявлении прокуратуры.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

РИА Новости/Алексей Майшев

Напомним: ранее утверждалось, что во время смертельной аварии артист был пьян. После инцидента в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов, однако в правоохранительных органах заявляли, что следы запрещенных веществ в организме Ефремова – остаточные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.

  • Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

  • Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,3 млн человек, погибли – больше 415 тысяч.

  • В Украине появился новый очаг COVID-19: в области подтвердили более 100 случаев за сутки.

  • Китай усомнился в происхождении коронавируса и заявил, что страна просто первой его нашла.

  • Ученые определили группу крови, которая защищает от заражения COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги