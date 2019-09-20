"Джоуи не делится едой!" Google ярко поздравил сериал "Друзья" с юбилеем

Компания Google добавила в поисковый сервис пасхалки, посвященные героям сериала "Друзья". Акция приурочена к юбилею шоу, первая серия которого вышла на экраны 22 сентября 1994 года.

Чтобы найти пасхалки, нужно ввести в строке поиска имена главных героев: Рейчел Грин, Моника Геллер, Росс Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе или Чендлер Бинг.

Рядом с именем персонажа с правой стороны появится интерактивная иконка. При нажатии на нее покажут отсылку к сериалу. Так, в случае с Фиби Буффе начинает играть песня "Smelly Cat".

Если нажать на пиццу рядом с Джоуи Триббианни, на экране появится еда, которую Джоуи заберет со словами "Joey doesn’t share food" ("Джоуи не делится едой").

Если нажать на кресло Чендлера — на странице появятся утка и цыпленок, которые жили вместе с ним.

Из ведра, которое посвятили Монике, появится губка, которая вымоет ее имя и сделает его фиолетовым.

Рэйчел же покажет свою прическу, которая стала культовой в свое время.

Для Росса подготовили белый диван. После нажатия на него страница наклонится.

Как ранее писал OBOZREVATEL, поисковик Google посвятил свой дудл 24 августа главному празднику Украины – Дню Независимости. На картинке был изображен развивающийся украинский флаг, а при нажатии на него пользователи могли ознакомиться с ключевыми запросами к этому событию.

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