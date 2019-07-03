Джоли срочно госпитализировали в Лос-Анджелесе: что с ней

Знаменитую американскую актрису Анджелину Джоли заметили у входа в больницу в Лос-Анджелесе. По утверждениям инсайдеров, за день до обращения к врачам Анджелина Джоли внезапно покинула съемочную площадку в Мексике.

Поклонники звезды Голливуда очень огорчились узнав такую новость, поскольку недавно она потеряла сознание в Колумбии, куда отправилась с благотворительной миссией.

Анджелина Джоли Народна правда

Представители Джоли настояли, чтобы актриса обратилась в медучреждение и прошла обследование, но покинуть больницу она решила еще до того, как были озвучены результаты анализов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились шокирующие детали о причинах развода Анджелины Джоли и Бреда Питта. Инсайдеры утверждают, что яблоком раздора между супругами стал брат Джоли Джеймс Хейвен, а точнее — их слишком близкие отношения.

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