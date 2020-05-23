Джоан Коллинз – 87: как выглядела в молодости звезда "Династии"

Знаменитая британская актриса, продюсер и писательница, звезда культового американского сериала "Династия" Джоан Коллинз 23 мая отмечает свой день рождения.
Ей исполняется 87 лет. Как на экране, так и в жизни звезда имеет образ гламурной женщины-вамп, а в молодости она была одной из первых красавиц Голливуда. OBOZREVATEL предлагает увидеть фото актрисы тех времен.
Джоан Коллинз в сериале "Династия" (1981-1989)
Aaron Spelling Productions Inc.
Джоан Коллинз в молодости
Джоан Коллинз родилась 23 мая 1933 года. Ее детство пришлось на годы Второй мировой войны. Впервые как актриса она дебютировала на сцене театра, в пьесе "Кукольный дом". Тогда Джоан было девять лет.
Будущая звезда закончила Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, после чего начала карьеру в британском кино. Когда Коллинз было 23, она переехала в Голливуд, где также успешно снималась в большом кино в 50-х-70-х.
В 1981 году Коллинз получила свою самую знаменитую роль – Алексис Колби в сериале "Династия". Эта роль принесла ей премию "Золотой глобус" (1983). В конце 80-х Коллинз выпустила свою первую книгу Prime Time (1988), которая стала бестселлером, а затем еще несколько книг и автобиографий.
Джоан Коллинз в молодости
Джоан Коллинз в молодости
Джоан Коллинз на обложке журнала Playboy
Playboy
Джоан Коллинз на съемках фильма "Наша девушка Пятница" (1953)
Dreamwidth Studios
Джоан Коллинз в молодости
instagram.com/joancollinsdbe
Джоан Коллинз в молодости
Джоан Коллинз сейчас
В 2015 году Джоан Коллинз была удостоена Ордена Британской империи. Сейчас она продолжает сниматься в кино и по-прежнему остается иконой стиля. С 2002 года она замужем за Перси Гибсоном, который младше актрисы на 32 года.
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