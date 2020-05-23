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23 мая • обновлено в 04:42
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Джоан Коллинз – 87: как выглядела в молодости звезда "Династии"

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Знаменитая британская актриса, продюсер и писательница, звезда культового американского сериала "Династия" Джоан Коллинз 23 мая отмечает свой день рождения.

Ей исполняется 87 лет. Как на экране, так и в жизни звезда имеет образ гламурной женщины-вамп, а в молодости она была одной из первых красавиц Голливуда. OBOZREVATEL предлагает увидеть фото актрисы тех времен.

Джоан Коллинз в сериале "Династия" (1981-1989)

Джоан Коллинз в сериале "Династия" (1981-1989)

Aaron Spelling Productions Inc.

Джоан Коллинз в молодости

Джоан Коллинз родилась 23 мая 1933 года. Ее детство пришлось на годы Второй мировой войны. Впервые как актриса она дебютировала на сцене театра, в пьесе "Кукольный дом". Тогда Джоан было девять лет.

Будущая звезда закончила Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, после чего начала карьеру в британском кино. Когда Коллинз было 23, она переехала в Голливуд, где также успешно снималась в большом кино в 50-х-70-х.

В 1981 году Коллинз получила свою самую знаменитую роль – Алексис Колби в сериале "Династия". Эта роль принесла ей премию "Золотой глобус" (1983). В конце 80-х Коллинз выпустила свою первую книгу Prime Time (1988), которая стала бестселлером, а затем еще несколько книг и автобиографий.

Джоан Коллинз в молодости

Джоан Коллинз в молодости

Pinterest

Джоан Коллинз в молодости

Джоан Коллинз в молодости

Pinterest

Джоан Коллинз на обложке журнала Playboy

Джоан Коллинз на обложке журнала Playboy

Playboy

Джоан Коллинз на съемках фильма "Наша девушка Пятница" (1953)

Джоан Коллинз на съемках фильма "Наша девушка Пятница" (1953)

Dreamwidth Studios

Джоан Коллинз в молодости

Джоан Коллинз в молодости

instagram.com/joancollinsdbe

Джоан Коллинз в молодости

Джоан Коллинз в молодости

Pinterest

Джоан Коллинз сейчас

В 2015 году Джоан Коллинз была удостоена Ордена Британской империи. Сейчас она продолжает сниматься в кино и по-прежнему остается иконой стиля. С 2002 года она замужем за Перси Гибсоном, который младше актрисы на 32 года.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости мира
Место
Великобритания
Теги
фотографии актриса Голливуд кино день рождения люди шоу-бизнес шоу звезды сериал
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